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Evlerin koçanları aranıyor

Kuzey’de kalan evlerini İsraillilere satacağı vaadiyle Sotiris Christodoulou ve Vasiliki Irakleous’u 30 bin Euro dolandırdığı iddia edilen Mehmet Furkan tutuklandı

Lefkoşa’da 2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Christodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 sonrakı kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını ve evlerin koçanlarını aldığı iddiası ile şikayet üzerine tutuklanan zanlı Mehmet Furkan dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma sürüyor

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, zanlı Mehmet Furkan’ın 2017-2018 yılları içerisinde Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs’ta sakin Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 yılında terk etmiş oldukları Lapta ve Güzelyurt bölgesinde bulunan ve halen KKTC vatandaşlarının ikamet etmekte olduğu evleri, İsraillilere yüksek fiyattan satacağını söyleyip Vasiliki Irakleous’dan toplamda 30 bin Euro alarak sahtekarlıkla para temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Ergüleç, zanlının, müştekilerden aldığı orijinal koçanların arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirten Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.




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