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Gözyaşları içinde cezaevine gittiler

Lefkoşa’da başkasının adına sınava girmeye çalışırken suçüstü yakalanan Mert Demir ve Mustafa Yağmurlu “ağır bir suç işlemeye teşebbüsten”  altışar ay hapse mahkûm edildi

Mert Demir - Mustafa Yağmurlu
Başkası adına sınava girmeye çalışırken suçüstü yakalanan Mert Demir ve Mustafa Yağmurlu cezaevine giderken gözyaşlarına boğuldu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme heyeti, 2017 yılında başkasının adına sahte belge düzenleyerek sınava girmek istedikleri sırada görevli polislere yakalanan Mert Demir ve Mustafa Yağmurlu’yu işledikleri “ağır bir suç işlemeye teşebbüs” suçundan affetmedi.

Devrim DEMİR

Demir ve Yağmurlu, başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararla altışar ay hapse mahkûm edildi.

Yağmurlu ve Demir aleyhindeki kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Heyet işlenen suçu hafife almadı

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, Mert Demir ve Mustafa Yağmurlu’nun suçu 1 Temmuz 2017 yılında Lefkoşa’da işlediklerini anımsattı.

“Ağır bir suç işlemeye teşebbüs” suçunun 7 yıla kadar hapisliği olduğuna değinen Sağer, Yağmurlu ve Demir’in teşebbüs ettikleri suçu işleselerdi 10 yıla kadar hapislik cezası alabileceklerini kaydetti.

Yağmurlu ve Demir’in suçta rollerinin aynı olduğuna değinerek, hafife alınmayacak ciddi bir suça teşebbüs ettiklerine vurgu yaptı.

“Haksız menfaat sağlayacaklardı”

“Resmi evrak sahteleme” suçunun Mahkeme Faaliyet Raporlarında 2015-2016 yılları arasında en yaygın ikinci suç türü olduğunu, 2017 yılında bu suçun düşüş göstererek dördüncü suç türü olduğunu ifade eden Sağer, Yağmurlu ve Demir’in yakalanmasalardı başkası adına sınava gireceklerini ifade etti.

Sağer, sanıkların haksız menfaat sağlayarak suç işlemeye teşebbüs etmelerinin kararda etkili bir faktör olduğunu ifade ederek, yetkili kişileri yakalandıktan sonra kandırıp yalan söyleyen sanıklara kamu menfaati için caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Demir ve Yağmurlu’nun işlediği suçların ağır hapislik cezası öngördüğünü kaydeden Yargıç Temay Sağer, sanıkları oy birliği ile 6’şar ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.




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