“Çalışmalar 2 ay sonra tamamlanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının, kısa süreli çalışmaların ardından geçici altyapısı hazırlanarak 12 Kasım 2018’de karşılıklı yaya ve araç geçişine açıldığını, geçen süre içerisinde kapılardan karşılıklı geçişlerde yoğunluk yaşandığını ve geçiş noktalarının kuzeyindeki altyapı yetersizliğinin göze çarptığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her iki kapıda da kalıcı altyapı ile ilgili ihale sürecinin tamamlandığı belirtilirken kapılarda inşaat çalışmalarına başlandığı ve takriben iki ay sonra çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Derinya ve Aplıç kapılarındaki inşaat çalışmalarının tamamlanması ile ortaya çıkacak olan yapıların görsellerini de basın ile paylaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Havadis’in dün sürmanşetten verdiği “Trafik Güvenliğinde Hüsran” haberi üzerine de açıklamalarda bulundu

“Çalışmalar sürecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, trafik güvenliği konusunda çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının çok hassas olduğu ve ehemmiyet verdiği trafik güvenliği konusunda çalışmaya başlandığı belirtilerek, “İlk günden beridir Bakanlık kapımızı bu konuda katkı koymaya hazır olan tüm kişi ve kuruluşlara açtık, açık tutmaya da devam ediyoruz. Trafik güvenliği olgusunu kişilerden veya gruplardan bağımsız olarak, belli bir tekel içerisinde olmadan halka yarar sonuçların elde edilebileceği yapı yaratmaya çalıştık” denildi.

Bakanlık açıklamasında,“Yılların ötelenmişliklerine ve kemikleşmiş statüko yapılara kısa sürede çözüm bulunamayacağının farkındayız. Ancak yılgınlık göstermeden ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sıkı sıkıya sarıldığı trafik güvenliği hassasiyeti çerçevesinde gerçek anlamda gönüllülük esasına uygun şekilde hareket etmeyi şiar edinmiş kişi ve kuruluşlarla bir takım gibi çalışmaya devam edeceği, bu kararlılığın bir hükümet politikası olduğu vurgulandı.