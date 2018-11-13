Kira vermemek için tekneye taşındı

Sosyal medya kira ödemekten bıktığı içim tekneye taşınan 31 yaşındaki modeli konuşuyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kimberley Marren, eski bir tekne alıp restore ettirdi. Şimdi sevgilisi ve bebeğiyle birlikte bu teknede yaşıyor.

İngiliz model 18 bin sterlini (127 bin TL) ile bir kanal teknesi satın aldı ve 7 bin sterline (49 bin TL) tekneyi yaşanabilir hale getirdi.