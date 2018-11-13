Yaşam

Kira vermemek için tekneye taşındı

Londra'da yaşamak için her ay binlerce sterlin kira ödemekten bıkan 31 yaşındaki model Kimberley Marren, eski bir tekne alıp restore ettirdi.

Sosyal medya kira ödemekten bıktığı içim tekneye taşınan 31 yaşındaki modeli konuşuyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan Kimberley Marren, eski bir tekne alıp restore ettirdi. Şimdi sevgilisi ve bebeğiyle birlikte bu teknede yaşıyor.

İngiliz model 18 bin sterlini (127 bin TL) ile bir kanal teknesi satın aldı ve 7 bin sterline (49 bin TL) tekneyi yaşanabilir hale getirdi.




İlgili Makaleler

13 Kasım 2018

Kedisini beslemesine izin vermeyen ev sahibini öldürdü

13 Kasım 2018

Permiyen döneme ait yırtıcı tür keşfedildi

13 Kasım 2018

Köpekler insan dilini belirli ölçüde anlayabiliyor

13 Kasım 2018

Endüstrileşmeyle vücuttaki yararlı mikroplar azalıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı