Gazimağusa’da elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa’da yarın, bir çok bölgeye 09:00 ile 16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan Salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali ve Eski Lemar Bölgesi’nin bir kısmı, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağıllar, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, Sulu Çember, Polis Müdürlüğü, Magosa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve Karşısı, Önder AVM, Serbest Liman ,Liman Müdürlüğü, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve Glapsides Bölgesi, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, DAU karşısı, North bar bölgesindeki Apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.”