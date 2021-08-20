Kill Bill’in yıldızı Sonny Chiba corona virüse yenik düştü

Corona vir\u00fcse yakalan\u0131p iyile\u015fenlerin yan\u0131 s\u0131ra hayat\u0131n\u0131 kaybeden de bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim var. Son olarak Quentin Tarantino'nun k\u00fclt filmlerinden Kill Bill'in oyuncular\u0131ndan Sonny Chiba corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u0130\u015fte Chiba'n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne dair ayr\u0131nt\u0131lar ve corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 m\u00fccadeleyi kaybeden di\u011fer \u00fcnl\u00fc isimler...\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nY\u00f6netmen\u00a0Quentin Tarantino'n\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 filmi\u00a0Kill Bill'deki aksiyon sahnelerinin \u00f6ne \u00e7\u0131kan ismi Japon d\u00f6v\u00fc\u015f sanatlar\u0131 ustas\u0131 ve oyuncu Sonny Chiba yakaland\u0131\u011f\u0131 koronavir\u00fcs nedeniyle 82 ya\u015f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nOyuncunun menajeri Timothy Beal ac\u0131 haberi duyuran ki\u015fi oldu. Beal yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Sonny ,d\u00fcn corona vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Trajik bir haber, o \u00e7ok iyi bir arkada\u015f ve harika bir m\u00fc\u015fteriydi" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n