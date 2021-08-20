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Kill Bill’in yıldızı Sonny Chiba corona virüse yenik düştü

20 Ağustos 2021
Sonny Chiba





Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin yanı sıra hayatını kaybeden de birçok ünlü isim var. Son olarak Quentin Tarantino’nun kült filmlerinden Kill Bill’in oyuncularından Sonny Chiba corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte Chiba’nın ölümüne dair ayrıntılar ve corona virüse karşı mücadeleyi kaybeden diğer ünlü isimler…







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20 Ağustos 2021


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