Kill Bill’in yıldızı Sonny Chiba corona virüse yenik düştü

Yönetmen Quentin Tarantino‘nın başarılı filmi Kill Bill‘deki aksiyon sahnelerinin öne çıkan ismi Japon dövüş sanatları ustası ve oyuncu Sonny Chiba yakalandığı koronavirüs nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun menajeri Timothy Beal acı haberi duyuran kişi oldu. Beal yaptığı açıklamada “Sonny ,dün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Trajik bir haber, o çok iyi bir arkadaş ve harika bir müşteriydi” diye konuştu.