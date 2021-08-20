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Sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak

20 Ağustos 2021
kıbrıs hava durumu





Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21 – 27 Ağustos tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 37- 40 derece ve sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında  seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 



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20 Ağustos 2021


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