Erkol: Ne olur bilinmez sadece dualarınıza ihtiyacım var

ADH Yoğun Bakım servisinde tedavi gören Mehmet Enver Erkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ne olur bilinmez sadece dualarınıza ihtiyacım var” dedi

Toplumcu Kurtuluş Partisi üyesi Mehmet Enver Erkol, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acil Durum Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dördüncü günü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı günden beridir solunum takviyesi aldığını belirtti.

Erkol’un paylaşımı şöyle:

“HERKESE GÜNAYDINLAR

BUGÜN ACİL DURUM HASTAHANESİ YOĞUN BAKIMINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜM

KİMSENİN BURDA OLMASINI İSTEMEM BURASI SADECE YAŞANIR ANLATILMAZ

GELDİĞİM GÜNDEN BERİDİR SOLUNUM TAKVİYESİ ALIRIM

TÜM GÖSTERGELER NORMAL ŞU AN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM YOK

TABİİ HER AN. NE OLUR BİLİNMEZ SADECE DUALARINIZ İHTİYACIM VAR

HOŞÇAKALIN”