Erkol: Ne olur bilinmez sadece dualarınıza ihtiyacım var

ADH Yoğun Bakım servisinde tedavi gören Mehmet Enver Erkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ne olur bilinmez sadece dualarınıza ihtiyacım var” dedi
Toplumcu Kurtuluş Partisi üyesi Mehmet Enver Erkol, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Acil Durum Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde dördüncü günü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığı günden beridir solunum takviyesi aldığını belirtti.
Erkol’un paylaşımı şöyle:
“HERKESE GÜNAYDINLAR
BUGÜN ACİL DURUM HASTAHANESİ YOĞUN BAKIMINDA DÖRDÜNCÜ GÜNÜM
KİMSENİN BURDA OLMASINI İSTEMEM BURASI SADECE YAŞANIR ANLATILMAZ
GELDİĞİM GÜNDEN BERİDİR SOLUNUM TAKVİYESİ ALIRIM
TÜM GÖSTERGELER NORMAL ŞU AN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM YOK
TABİİ HER AN. NE OLUR BİLİNMEZ SADECE DUALARINIZ İHTİYACIM VAR
HOŞÇAKALIN”