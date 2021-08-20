KTFF’den “Asya İçin Spor” etkinliğine destek

Bir süredir SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden, adına birçok yardım kampanyası ve organizasyon düzenlenen Asya bebek için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organize edeceği “Asya İçin Spor” etkinliği düzenleniyor. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü 17.00-22.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek olan etkinlikle ilgili olarak gerçekleştirilen yardım kampanyası kapsamında herkese Asya’yı temsil eden “Mavi Kelebek” takdimi yapılıyor. Organizasyonda birçok spor branşından etkinlik düzenlenmesi planlanırken, elde edilecek tüm gelir Asya’nın tedavisi için kullanılacak.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) da organizasyona destek amaçlı olarak “Mavi Kelebeklerini” alarak Asya bebek için el uzattı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda “Mavi Kelebekleri” teslim alan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Asya bebek için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini ve futbol paydaşlarının da söz konusu organizasyonda yer alacağını belirtti.