Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın kitabı yayımlandı

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri” adlı kitabı yayımlandı.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, iki yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, 1965 yılından 2020 yılı sonuna kadar yayımlanmış Yüksek Mahkeme kararları ışığında, ülkedeki ceza mevzuatında düzenlenen suçlar, bu suçlara öngörülen cezalar ve cezalandırmanın hangi prensipler tahtında yapıldığını, ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörlerle birlikte ele aldı.

Çalışmanın ilk bölümünde ceza türleri incelenirken, ikinci bölümünde cezalandırma ile ilgili genel prensiplere yer verildi. Üçüncü bölümde ise suç türlerine yer verilip bu suç türlerine ilişkin prensipler ve suçlara takdir edilen cezalar ayrı ayrı ele alındı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Suçlar ve Cezalandırma Prensipleri” adlı kitabın, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Galeri Kültür, Khora Kitap ve Deniz Plaza şubelerinden temin edilebieceği kaydedildi.