Kıbrıs’ta bir ilk: Kapalı kalp ameliyatı yapıldı

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliğinde, Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle (minimal invaziv) koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildi. Uzun süredir bu konuda hazırlıkları bulunan Op. Dr. Çağın Zaim ve 10 kişilik Kalp ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat 3 saat sürdü. Hastanın tıkalı olan 3 damarına, 1 göğüsten ve 2 adet bacaktan alınan damarlar ile 3 damar koroner by-pass operasyonu yapıldı.

45 yaşındaki erkek hasta kapalı yöntem by-pass ameliyatından sonra sadece 1 gün yoğun bakımda kalıp ertesi günü servise alındı ve 4 gün sonra taburcu edildi. Sol göğüsten 7-8 cm.lik kesi ile, hiçbir kemik kesilmeden yapılan kapalı yöntem by-pass ameliyatlarının birçok avantajı bulunduğundan tüm dünyada her geçen gün daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir.

Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan ameliyatlarda hasta genelde 2-3 ay istirahat sonrasında çalışmaya dönerken, kapalı yöntem ameliyatlarda hasta yaklaşık 2-3 hafta sonra işine dönebilmektedir. Küçük kesi ile kemik kesilmeden ameliyat yapıldığı için ameliyat sonrasında daha az ağrı olmaktadır. Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan by-pass ameliyatlarında hastaların 45 gün sadece sırt üstü yatıp, yan yatmaması gerekirken, kapalı ameliyatlarda hastanın hareket kısıtlılığı olmaz. Göğüs kemiği kesildiğinde oluşabilecek, göğüs kemiğinin kaynaşmama sorunu ortadan kalkmaktadır. By-Pass için kullanılacak olan bacaktan çıkarılan damarlar da küçük kesi ile çıkarıldığından, ameliyattan sonra bacaklarda oluşabilen yaranın kaynaşması veya enfeksiyon problemleri yok denecek kadar, çok daha az olmaktadır.

Sadece kozmetik yönden olmayıp birçok avantajı olan bu yöntem uygun hastalara uygulandığı zaman saydığımız nedenlerden dolayı hasta by-pass operasyonu sonrası rahat bir iyileşme dönemi geçirmektedir.