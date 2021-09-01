Dünya

Virginia Valisi, 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affettiğini açıkladı

1 Eylül 2021
Virginia Valisi





ABD’nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951’de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyahi erkeği affettiğini açıkladı.





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1 Eylül 2021


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