Virginia Valisi, 70 yıl önce idam edilen 7 siyahiyi affettiğini açıkladı

ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kad\u0131na tecav\u00fcz ettikleri gerek\u00e7esiyle idam edilen 7 siyahi erke\u011fi affetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nNortham, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, tamam\u0131 beyazlardan olu\u015fan bir j\u00fcri taraf\u0131ndan beyaz bir kad\u0131na tecav\u00fcz ettikleri su\u00e7lamas\u0131yla idam cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan ve 1951'de infazlar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen 7 siyahi hakk\u0131nda yeni bir ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\nS\u00f6z konusu 7 ki\u015finin elektrikli sandalyede idam edildi\u011fini an\u0131msatan Northam, bu ki\u015filere af \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\nNortham, eyalet kay\u0131tlar\u0131nda 1908-1951 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 45 siyahinin "tecav\u00fcz" su\u00e7lamas\u0131yla idam edildi\u011finin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, 70 y\u0131l sonra al\u0131nan bu karar\u0131n \u00fclkedeki \u0131rksal e\u015fitsizlik konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmas\u0131n\u0131 umdu\u011fu kaydetti.\r\n\r\n\r\n\r\nSiyahilerin haklar\u0131n\u0131 savunan gruplar, 2020 Aral\u0131k'ta Northam'a g\u00f6nderdikleri dilek\u00e7ede s\u00f6z konusu 7 ki\u015finin dava s\u00fcrecinin \u015faibeli oldu\u011funu ve bu ki\u015filerin sadece ten renklerinden dolay\u0131 idam edildi\u011fini savunmu\u015ftu.