İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre son 50 yılda iklim kaynaklı afetler 5 kat arttı

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yaptığı, son 50 yılı kapsayan araştırmaya göre, 1970’ten bu yana hava koşulları kaynaklı afetlerin sayısı 5 kat arttı. Çalışma, bu çaptaki ilk iklim araştırması olma özelliği taşıyor.

Hazırlanan raporda, aşırı hava koşulları kaynaklı afetlerde 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği, en çok can kaybının kuraklık nedeniyle olduğu belirtildi.





Raporda ölümlerin yüzde 90’dan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşandığına dikkat çekildi.

11 binden fazla afetin neden olduğu maddi hasar ise 3 trilyon 640 milyon dolar olarak hesaplandı.