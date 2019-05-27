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Kıbrıslı Türkler nasıl oy kullandı?

27 Mayıs 2019
Avrupa Parlamentosu

Kıbrıslı Türklerin oyları, 1974’ten sonra Kıbrıs’ta yapılan seçimlerde topluluğun en yüksek katılımını işaret eden Pazar günkü AP seçimlerinde toplam oyların % 2’sini oluşturdu.

Toplamda 5.804 Kıbrıslı Türk, Pazar günü 50 özel sandık merkezinde oy kullandı.

Toplam 80.862 kayıtlı Kıbrıslı Türk seçmenlerin arasında katılım % 6.93 olarak gerçekleşti.

Merkez Seçim Servisi’ne göre, Kıbrıslı Türklerin yaklaşık% 71.98’i Akel’e, % 23.57’si Yasemi’ye, %1.20’si Dysi’ye, % 0.99’u Kıbrıs Sosyalist Partisi’ne (Kıbrıs Sosyalist Partisi), % 0.85’i Edek’e ve 0.48’e Diko’ya oy verdi.

Oyların dökümü

Faneromenis Lisesi istasyonları:
Akel (1.108 oy), Yasemi (303 oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi (31 oy), Dysi (16 oy), Diko (beş oy), Edek (beş oy), Vatandaş İttifak-Yeşil Partisi (dört oy), Dipa ( bir oy), Elam (bir oy).

Kato Pyrgos yoklama istasyonları:
Akel (31 oy).

Flasou yoklama istasyonları:
Akel (53 oy), Yasemi (16 oy), Dipa (bir oy), Edek (bir oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi (bir oy).

Astromeritis yoklama istasyonları:
Akel (448 oy), Yasemi (61 oy), Edek (13 oy), Dysi (dokuz oy), Diko (dört oy), Elam (dört oy), Citizen’in İttifak-Yeşil Partisi (dört oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi ( üç oy), Dipa (bir oy).

Ayios Dometios yoklama istasyonları:
Akel (788 oy), Yasemi (401 oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi (dokuz oy), Dysi (sekiz oy), Diko (altı oy), Dipa (beş oy), Edek (dört oy), Elam (dört oy), Vatandaşın İttifak-Yeşil Partisi (dört oy), Milliyetçi Özgürlük Hareketi (bir oy), Michalis Paraskeva (bir oy).

Şehir planlama departmanı yoklama istasyonları:
Akel (715 oy), Yasemi (322 oy), Dysi (on oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi (yedi oy), Edek (beş oy), Dipa (dört oy), Elam (bir oy), Vatandaş İttifakı Yeşil Partisi ( bir oyla).

Sağır yoklama istasyonları için okul:
Akel (sekiz oy), Dysi (dört oy), Edek (dört oy), Yasemi (dört oy), Citizen’in İttifak-Yeşil Partisi (üç oy), Diko (iki oy), Michalis Paraskeva (bir oy).

Leivadia seçim merkezleri:
Akel (161 oy), Yasemi (26 oy), Dysi (beş oy), Edek (üç oy), Diko (bir oy), Dipa (bir oy), Citizen’in İttifak-Yeşil Partisi (bir oy), Kıbrıs Sosyalist Partisi ( bir oyla).

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