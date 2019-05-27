Diğer SporlarSpor

RDÜ’nün Kenya’lı atletleri Atatürk Spor Tesisleri’nde çalışmalara başladı

27 Mayıs 2019
RDÜ’nün Kenya’lı atletleri

Rauf Denktaş üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, RDÜ’de öğrenim gören Kenya’lı atletlerle birlikte Spor Dairesi Genel Koordinatörü Sertaç Bozatlı’yı ofisinde ziyaret ederek Kenya’lı atletlerin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

RDÜ’de öğrenim gören ve çalışmalarını okullar sahasında sürdüren Kenya’lı atletler arasında sprinter 800, 1.500, 5.000 ve 10.000 metre yarışmalarda Kenya’da dereceye giren atletler bulunmaktadır.

Spor Dairesi Genel Koordinatörü Sertaç Bozatlı ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, RDÜ atletlerine Atatürk Spor Tesislerinde antreman yapma imkanı verilmiştir. Spor Dairesi’nin sağlamış olduğu bu imkân sayesinde atletler geçtiğimiz haftadan itibaren Atatürk Spor Tesislerinde çalışmalarına başladılar. RDÜ’nün Kenya’lı atletlerinin çalışmalarına Üniversitenin Spor Koordinatörü Mehmet Yorucu yön vermektedir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Her şey çok güzel oldu

27 Mayıs 2019

Aliye sahada Emir kenarda

27 Mayıs 2019

Ödül yağacak

27 Mayıs 2019

Akova Voda Şerifoğlu ile yeniden anlaştı

27 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı