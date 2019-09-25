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Kıbrıslı Rumlar AB üyeliğinden memnun

25 Eylül 2019

Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeliğinin sağladığı faydalardan memnun olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Eurobarometre’nin Haziran ayında gerçekleştirdiği araştırmada, Kıbrıslı Rumların yüzde 70’inin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyeliğini sağladığı faydalardan memnun olduklarını dile getirdiklerini yazdı.

Gazete, Eurobarometre’nin tüm AB ülkelerine ilişkin sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdiği haberinde, AB üyesi ülke vatandaşlarının genelinde, AB üyeliğinden duyulan memnuniyet oranında da artış gözlemlendiğini vurguladı.

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