Larnaka’da yakalanan hava korsanına müebbet hapis

İskenderiye’den Kahire’ye gidecek olan uçağı 2016 yılının Mart ayında, kaçırıp Larnaka Havalimanı’na indiren ve Rum polisi tarafından tutuklanan Seyf Eldin Mustafa’nın, ülkesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Mustafa’nın 2018 yılında Kıbrıs Rum makamlarınca Mısır’a iade edildiğini ve yargı sürecinin orada devam ettiğini; geçtiğimiz günlerde de davanın sonuçlandığını ve Mustafa ‘nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.