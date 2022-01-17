Kıbrıs’ın İlk NFT Sergisi Art Rooms Galeri’de Açılıyor

Kıbrıs’ın ilk NFT (Non-Fungible Token) sergisi “NFT Showcase”, ARUCAD, Arkın Innovation Hub ve Art Rooms Galeri işbirliğinde, 18 Ocak Salı günü 19.00’da açılış kokteyli ile izleyiciyle buluşuyor.

Andaç Arslan, Batu Gündal, Hayati Evren, Murat Zengi, Sahar Rococo ve Tobia Repossi’nin farklı dijital sanat eserlerinin sergileneceği “NFT Showcase”, Kıbrıs’ta gerçekleşecek ilk fiziksel NFT sergisidir. Girne ‘deki Art Rooms Galeri’de yer alacak sergi, ilham vermenin yanı sıra, sanatçılara güç veren ve kontrolünü ellerinde tutmalarını sağlayan teknolojiye bilgilendirici ve eğitici bir giriş niteliği taşıyor.

NFT ((Non-Fungible Token), başka bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklardır. Blok zincir teknolojisi kullanılarak üretilen NFT’ler, sanatçılar için dünyanın her yerine eserlerini ulaştırma imkânı ve dijital eserlerin üretiminin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. NFT’ler, aracı kurumların önüne geçerek, alıcı ve üreticiyi daha kolay bir araya getiriyor.

“NFT Showcase” Sergisi, 31 Ocak’a kadar Girne’deki Art Rooms Galeri’de ziyarete açık olacak.