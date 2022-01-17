KKTC’de son 24 saatte yapılan 32 bin 874 test sonucunda 654 covid-19 pozitif vaka tespit edildi.

KKTC’de son 24 saatte yapılan 32 bin 874 test sonucunda 654 covid-19 pozitif vakaya rastlanırken 813 kişi de taburcu edil.

Sağlık Bakanlığının açıklaması şöyle: 307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 654

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706

Toplam Vaka Sayısı: 47.358

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2662

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532