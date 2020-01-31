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Kıbrıs’ın Güneyinde corona virüsü şüphesi

31 Ocak 2020

Çin uyruklu şahıs hastanede gözetim altına alındı.

Kıbrıs’ın güneyinde sürekli ikamet eden Çin uyruklu şahıs, son dönemde Çin’i ziyaret etmesinin ardından adaya geri döndü.

Bugün durumunun iyi olmaması nedeniyle hastaneye başvuran kişi hemen müşahede altına alınarak gerekli tahliller yapıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda koronavirüsü belirtileri olduğu kaydedilirken, A tipi grip olmadığı da tahliller sonucunda kesinleşti

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın tahlillerinde A tipi grip olmadığı görünürken hastada koronavirüsü olup olmadığı saptanabilmesi için gerekli tahlillerin  yapıldığını ve çıkacak olan sonuçla ilgili olarak halkın bakanlık tarafından bilgilendirileceği ifade edildi. Hastanın Coronavirüs olup olmadığı pazartesi günü netlik kazanacak.

Kaynak: Voice Of Island

 

 



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