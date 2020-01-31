Kıbrıs

Erdoğan, KKTC’ye kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı

31 Ocak 2020
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL kaynak aktarılmasını öngören kararnameyi onayladı

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve alt yapı sıkıntılarının aşılması projelerine yönelik 170 milyon Türk Liralık destek sağlaması ile ilgili kararnameyi imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı.
Kararname ile 25 Ocak tarihinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 20 Temmuz 2019 tarihli Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın tadiline ilişkin ek protokol onaylanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına da Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’nun imza koydukları ek protokolün bugünden itibaren uygulamaya girmesi ile birlikte geçen yıl Türkiye tarafından projelere ayrılan ancak kullanılamayan kaynaklar bu yıla aktarılacak.

Ek protokol 2020 yılında imzalanacak yeni Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması’na dek yürürlükte kalacak.



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