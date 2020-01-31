Teknoloji

Çekyalı programcılar 16 milyon Euro harcanacak siteyi ücretsiz yaptı

31 Ocak 2020

Çekya’da bir grup yazılımcı haftasonu iki gün, hükümetin 401 milyon kron (16 milyon Euro) harcamayı düşündüğü internet sitesini ücretsiz yaptı. 

Novinky.cz sitesinin aktardığına göre, Çekya’da hükümetin yaptırmayı planladığı bir internet sitesinin sözleşme fiyatı ve site ihalesinin kapalı olması yazılımcıları şaşkınlığa uğrattı.

Bunun üzerine Actum Digital IT şirketinin sahibi Tomas Vondracek, el ele verip ihalenin koşullarını sağlayan ancak tamamen ücretsiz olarak bir site kurma çağrısı yaptı. Çağrıya 300’den fazla uzman karşılık verdi. Daha sonra ise 60 kişiden oluşan gönüllü bir yazılımcı ekip, Ferznamka.cz sitesinin kodunu haftasonu iki günde yazıp devlete hediye etti.

Novinky.cz’ye konuşan Vondracek, grubu Çekya Başbakanı Andreh Babis’in ziyaret ettiğini ifade etti. 27 Ocak’ta açılan site, şu an test aşamasında.



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