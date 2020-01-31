Beşiktaş’ın kadrosunda bir ‘Prince’

A Spor, geçen ara transfer döneminde La Liga devi Barcelona’nın Serie A’daki Sassuolo’dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng’le ilgili şu bilgileri paylaştı:

“6 Mart 1987’de Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin-Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orta saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Almanya’nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı’nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham’a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng’in uyum sorunu yaşayacağını sanmıyorum:)😂😂 pic.twitter.com/kREdFczXkD — Fırat Günayer (@firatgunayer) January 31, 2020

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Gana milli futbolcusu, İbrahim Tatlıses’in ‘Bitanem’ şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.”