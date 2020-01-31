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Beşiktaş’ın kadrosunda bir ‘Prince’

31 Ocak 2020

Teknik direktörlük görevine ‘öz evladı’ Sergen Yalçın’ı getiren Kara Kartal’ın, ara transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kadrosuna kattığı belirtildi.

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı 1.5 yıllığına kiraladığı haberi NTV Spor, Fanatik va A Spor gibi web sitelerinde yer aldı.

32 yaşındaki Kevin-Prince Boateng, Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkıp 685 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı.

A Spor, geçen ara transfer döneminde La Liga devi Barcelona’nın Serie A’daki Sassuolo’dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng’le ilgili şu bilgileri paylaştı:

“6 Mart 1987’de Almanya’nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin-Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orta saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Almanya’nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı’nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham’a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Gana milli futbolcusu, İbrahim Tatlıses’in ‘Bitanem’ şarkısını dinlediği ve eşlik ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.”

Bu arada kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Kara Kartal, Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayınca bu sayı 14’e çıktı. Boateng’e yer açabilmek için 18 yaşındaki Hasic, Ümraniyespor’a yarım sezon için kiralık olarak yollandı.

 



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