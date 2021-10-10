“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisi 15 Ekim Cuma akşamı TRT1’de başlıyor

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı, ikinci sezonunda “Kıbrıs Zafere Doğru” adıyla yayın hayatına devam eden dizi 15 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1’de başlıyor.

Yeni sezonda Kıbrıslı Türklerin şanlı “Erenköy Direnişi” ve Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadele tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıtılacak.

TRT’den yapılan açıklamaya göre, çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan, yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinin yeni sezonunun konusu ise şöyle:

“Rauf Denktaş, Makarios tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs’a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT’nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer.

Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe’nin Kıbrıs’a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye’den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye’nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.”