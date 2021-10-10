Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 10.10.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Burhan ÖLMEZ (E-28), yönetimindeki PV 843 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile kaldırıma çarparak inşaat yapımı için kazılan 5.50metre derinliğindeki çukura düştükten sonra takla atıp önü doğu istikametine bakar şekilde sağ yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet ELZUBİ (E-28) Lefkoşa Devlet hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş oldukları tedavilerinden sonra her iki yaralı da müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.