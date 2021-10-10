Basın-sen Başkanı Kişmir, Türkiye’de göz altına alındı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen) Başkanı Ali Kişmir, Hırvatistan’da yapılan genel kurul dönüşü İstanbul Havaalanı‘nda göz altına alındı.

Kişmir İstanbul’da gözaltında alındı

Basın-sen Başkanı olarak, yurt dışındaki basın sendikalarıyla biraraya gelmek için İstanbul aktarmalı olarak Hırvatistan’a giden Kişmir, gidişte herhangi bir sorun yaşamazken, bu sabah saatlerindeki dönüş uçusunda İstanbul Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Kişmir Türkiye’ye girmeden aktarmalı şekilde başka bir ülkeye gittiği halde, İstanbul’dan saat 08.00’da kalkacak olan KKTC uçuşuna bindirilmedi. Kişmir’in sınır dışı edilerek KKTC’ye gönderilmesi bekleniyor.