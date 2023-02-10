Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda 32 örgütün bir araya gelmesiyle “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu” kuruldu

Anavatan Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması amacıyla Kuzey Kıbrıs’taki 32 oda, birlik, federasyon ve dernek bugün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir araya gelerek “Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu”nu oluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, platform ilk aşamada deprem bölgesinde bin adet prefabrik yaşam alanı kurulmasını hedefliyor. KKTC’den deprem bölgesine yapılacak mali yardımlar tek merkezde toplanarak, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde Anavatan Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak. Platform, tüm diğer sivil toplum örgütlerinin katılımına da açık.

Platforma üye oda, birlik, federasyon ve dernekler şunlar:

“Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Su Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Üniversiteler Birliği, KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Alüminyumcular Birliği, Restorancılar Birliği, Genç İş Adamları Derneği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Casino İşletmecileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği, Girişimci İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, Reklamcılar Derneği, Maraş Birlik Dayanışma Derneği, Seracılar Birliği, Yörükler Derneği, Kıbrıs Türk Seyahat acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Taşeronlar Birliği, Müteahhitler Birliği, İş Kadınları Derneği, Kıbrıs Türk Mekanik Tesisatçılar Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği”