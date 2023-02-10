Altuğra ve Erdinç Gürçağ şubat ayı maaşlarını depremzedelere bağışladıklarını açıkladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Erdinç Gürçağ şubat ayı maaşlarını depremzedelere bağışladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle derin acı ve keder içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti halkıyla et ve tırnak gibiyiz. Şevinçte olduğu gibi kederde de bir bütünüz. Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Erdinç Gürçağ ve ben İzlem Gürçağ Altuğra şubat ayı maaşlarımızı, depremi yaşayan kardeşlerimize katkıda bulunma adına KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası Acil Durum Yardım Hesabına yatıyoruz.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.

Kardeşlerimize helal olsun…”