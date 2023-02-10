KTFF ertelemeyi 20 Şubat’a kadar uzattı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SporSürmanşet

KTFF ertelemeyi 20 Şubat’a kadar uzattı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KTFF maç erteleme

(BRTSPOR) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), 13 Şubat’a kadar erteleme kararı aldığı müsabakaların bir hafta daha oynatılmayacağını duyurdu.

Türkiye’de yaşanan ve ülkeden sporcuların da hayatını kaybettiği büyük deprem felaketinin ardından resmi internet sayfasından yeni bir açıklama daha yapan Federasyon, KKTC’de de derin üzüntü yaratan gelişmelerin ardından tüm karşılaşmaların 20 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılmayacağı haberini paylaştı.


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Tags:ertelemeKTFF
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