Kıbrıs İlim Üniversitesi, Büyüme Oranında da KKTC Birincisi

Kıbrıs İlim Üniversitesi, bir önceki yıla göre doluluk oranını en çok artıran üniversite oldu.

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Giriş Sınav Sonuçları”nı değerlendirdi. Arslanbaş “Bir önceki yıla göre doluluk oranını en çok artıran Kıbrıs İlim Üniversitesi olmuştur” dedi.

“Geçtiğimiz yıl KKTC üniversitelerinin doluluk oranı yüzde 45 iken bu yıl yüzde 57’lere çıktı. Son zamanlarda KKTC Üniversitelerinin kalite, uluslararasılaşma ve birlikte hareket etme gibi çalışmalarının öğrencilerimizde yankı bulduğu görüyoruz” diyen Arslanbaş “KİÜ olarak büyüme oranımızı bir önceki yıla oranla yüzde 57 artırdık. Lisans bölümlerimizin doluluk oranı yüzde 68, ön lisans programlarında % 62 ve genelde % 65 oldu. Böylece ada içerisinde tüm alanlarda ilk 3’e giren tek üniversite olduk. Bu büyüme oranları KKTC doluluk oranlarının çok üstünde” dedi. Arslanbaş, KİÜ’yu tercih eden öğrencilerin yarınları için hiç durmadan daha çok çalışacaklarını kaydetti.

“KİÜ ailesi olarak kenetlendik”

KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ öğrencilerinin sahada gönüllü olarak görev aldığını, akademisyenler, öğretim görevlileri ve herkesin KİÜ ailesi olarak kenetlendiğini ve bu başarının böyle geldiğini belirtti. “Üniversitemizin başarısının arkasında aile duygumuz ön plandadır. Başarımızın temelinde yatan şey KKTC’ye hizmet etme, fayda sağlama, değer üretme motivasyonudur” diyen Arslanbaş, KKTC üniversitelerinin hak ettikleri yerde olmadığını düşündüklerini, bundan dolayı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

“Genç bir üniversiteyiz ve yenilikçiyiz”

KKTC yükseköğretimini dünya üniversiteleri arasına sokmak için, idari akademik kadroları ve öğrencileri ile bir çok projeyi önümüzdeki yıl hayata geçireceklerini kaydeden Arslanbaş, “Genç bir üniversiteyiz ve yenilikçiyiz. Kendimize güveniyoruz, çalışıyoruz ve üretiyoruz. Üretmek için durmaksızın paydaşlarımızla gerek içeride gerek dışarıda işbirliği içerisindeyiz” dedi. Arslanbaş ayrıca “Arkamızda İstanbul Aydın Üniversitesi gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden biri var. Onursal Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın ciddi destekleri var. Daha iyisini yapmak için yolumuza devam edeceğiz. KKTC Yükseköğretimi için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çalışıp elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.