Akıncı, hidrokarbon konusunda rum tarafına çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması yönünde 13 Temmuz’da yaptığı önerinin Rum tarafınca tekrar değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve üçüncü taraflara da çağrıda bulundu.

Akıncı, hidrokarbon konusunun Doğu Akdeniz’de bir gerginlik kaynağı olması yerine bir iş birliği kaynağı haline dönüşmesi için üçüncü taraflardan da bu öneriye yardımcı olmalarını talep ederek, öneriyi dikkatli bir şekilde incelemeleri ve Rum tarafında gerekli mesajları iletmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının adı ne isterse olsun bulunacak herhangi bir çözümde çok önemli vazgeçilmezleri bulunduğunu, bunlardan birinin “siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve 19.45 sıralarında tamamlandı. Toplantının ardından sadece Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yaptı ve ortak değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.

“YAPICI GÖRÜŞME”

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasında, hükümet ve muhalefette bulunan parti başkanlarıyla yapıcı bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, başkanlarla kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak 9 Ağustos Cuma günü Rum lider Anastasiadis’le gerçekleştireceği görüşmesi öncesinde parti başkanlarının görüşlerini dinlediğini kaydetti.

Parti başkanları ile yararlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Akıncı, siyasi parti başkanlarına teker teker teşekkür etti.

“ANASTASİADİS’LE GÖRÜŞMEYE İYİ NİYETLE VE YAPICI BİR RUHLA GİDECEĞİZ”

Rum lider Nikos Anastasiadis’le 9 Ağustos buluşmasına Kıbrıs Türk tarafı olarak “iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla” gideceklerini dile getiren Akıncı, bugüne kadar Kıbrıs Türk tarafı olarak ortaya koydukları yapıcı anlayışı bu toplantıda da sürdüreceklerini vurguladı.

“EŞİTLİK VE KARARLARA ETKİN KATILIM VAZGEÇİLMEZİMİZDİR… TOPLANTIDA BU HASSASİYETİN ALTI ÇİZİLDİ”

Akıncı sözlerine şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının bulunacak herhangi bir çözümde adı ne isterse olsun çok önemli vazgeçilmezleri var. Bunlardan bir tanesi siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımdır. Toplantıda, bu konudaki hassasiyetin altı çizilmiştir. Parti liderleri bu konunun benimle birlikte ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşılmasını arzu etmişlerdir. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu konuda Sayın Rum liderinin de artık netleşmesinin zamanın geldiğini belirtmek istiyorum.”

Toplantıda hidrokarbon konusunu da değerlendirdiklerini söyleyen Akıncı, 13 Temmuz’da Rum tarafına sunduğu ortak komite kurulması önerilerinin ne kadar önemli ve yapıcı bir öneri olduğunu parti liderlerinin de belirttiğini kaydederek, şöyle konuştu:

“RUM TARAFI ELİNİN TERSİYLE İTTİ… BU SON DERECE YANLIŞ… YENİDEN BAKMALARINDA YARAR VAR”

“Buradan hep birlikte şu mesajı iletmek istiyoruz. Rum tarafı kategorik ve erken bir şekilde öneriyi elinin tersiyle itmiştir. Bu son derece yanlış bir davranış olmuştur. Bu öneriye bir kez daha, yeniden bakmalarında büyük yarar olduğu ortak kanaatimizdir.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aynı şekilde üçüncü taraflara da çağrı bulundu.

“HİDROKARBON KONUSUNUN İŞ BİRLİĞİ KAYNAĞI HALİNE DÖNÜŞMESİ GEREK”

Akıncı, hidrokarbon konusunun Doğu Akdeniz’de bir gerginlik kaynağı olması yerine bir iş birliği kaynağı haline dönüşmesi için üçüncü tarafların da bu öneriye yardımcı olması gerektiğini ve öneriyi dikkatli bir şekilde inceleyerek Rum tarafında gerekli mesajları iletmeleri gerektiğini vurguladı.

“SONUÇ ODAKLI VE UCU AÇIK OLMAYAN SÜREÇ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, parti liderleriyle varılan mutabakatta, herhangi bir sürecin başlama noktasına gelmesi halinde bunun BM Genel Sekreteri’nin de vurguladığı, kendisinin de altını çizdiği ve birçok kişinin de aynı şeyi yaptığı gibi, görüşmelerin sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir süreç olması konusunun da iyi bir şekilde anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 9 Ağustos Cuma günü Rum lider Nikos Anastasiadis’le yapacağı görüşme sonrasında da parti başkanlarıyla tekrar bir araya gelerek toplantı sonuçlarını hep birlikte değerlendireceklerini sözlerine ekledi.