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KIB-TEK’ten 3 kişi uzaklaştırıldı

1 Temmuz 2019
KIB-TEK

KIB-TEK Yönetim Kurulu 3 kişiyle ilgili uzaklaştırma kararı aldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Mağusa Bölge Amirliği’nde meydana gelen iki farklı yolsuzluk iddiası ile alakalı görüldükleri için haklarında disiplin soruşturması başlatılan üç kişiyle ilgili yarı maaşlı uzaklaştırma kararı alındı.

Bugün toplanan KIB-TEK Yönetim Kurulu hukuki süreci devam etmekte olan ve yolsuzluk yaptıkları düşünülen kişilerle ilgili tedbir amaçlı uzaklaştırma kararı aldı. KIB-TEK Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’nin 47. b)5 (4) maddesinin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak haklarında hukuki süreç başlatılan üç kişiyle ilgili görevleri başında kalmalarında sakınca görüldüğünden 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay süreyle ve yarı maaşla görevden uzaklaştırma kararı aldı.

Kurum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi halkımızın ve Kurumumuzun tek bir kuruş zarara uğratılmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacaktır.” denildi.

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