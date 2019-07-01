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Meksika’da dolu fırtınası: Guadalajara kenti 1,5 metre kalınlığında buzla kaplandı

1 Temmuz 2019

Meksika’nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü.

Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömüldü.

Evlerin çatıları zarar gördü.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019

Beş milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor.

Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019

Yerel yetkililer su baskınları konusunda uyarı yaptı.

Şiddetli dolu fırtınası maddi zarara neden olsa da, fırtınada yaralanan olmadığı belirtildi.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019

Hava sıcaklığının yaklaşık 29 derece olduğu kentin buzla örtülmesi alışılmadık görüntülere neden oldu.

Kentte daha önce de dolu fırtınaları olmuştu ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019

Vali Enrique Alfaro AFP’ye yaptığı açıklamada “İnanılmaz bir olaydı. Sonra kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz… Bunlar daha önce eşi benzeri görülmemiş doğa olayları” dedi.

Aftermath of freak hailstorm in Mexico's Guadalajara, 1 July 2019
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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