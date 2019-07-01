6 ayda 326 “kaçak”

Bu yılın ilk altı ayında polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet eden 326 kişi tespit edildi.

İzinsiz ikamet edenlerden 123’ü ise suçla opreasyonel mücadele çalışmalarının başladığı 17 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, izinsiz ikamet edenlerin 72’si Lefkoşa, 147’si Gazimağusa, 66’sı Girne, 30’u Güzelyurt ve 11’i İskele ilçesinde tespit edildi.

17-30 Haziran tarihleri arasında ise Lefkoşa’da 45, Gazimağusa’da 21, Girne’de 30, Güzelyurt’ta 25 ve İskele’de 2 kişi belirlendi.