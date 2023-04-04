Kıb-Tek Yönetim Kurulu: Sistemin devre dışı kalmasına neden olundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kıb-Tek Yönetim Kurulu: Sistemin devre dışı kalmasına neden olundu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin, yapılan kasıtlı müdahalelerden meydana geldiğinin ortaya çıktığını açıkladı.  

“Trafo odalarında bulunan cihazlara yapılmaması gereken topraklama işleminin yapılarak, sistemin devre dışı kalmasına neden olundu”

“Grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan bu hizmet halkımıza verilmeye devam edilmelidir”


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin, yapılan kasıtlı müdahalelerden meydana geldiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklanmada, grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan hizmetlerin halka verilmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, trafo odalarında bulunan cihazlara yapılmaması gereken topraklama işleminin yapılarak, sistemin devre dışı kalmasına neden olunduğunu belirtilerek, müdahaleleri düzeltmek ve enerji sağlamak için teknik elemanlara yapılan çağrının ise sonuçsuz kaldığına dikkat çekildi.

Yapılan müdahaleler sonucu halka enerji verilemez duruma gelindiğini vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Grev, eylem gibi unsurların hak olduğu gibi, vatandaşın enerji talebinin de bir hak olduğu unutulmadan bu hizmet halkımıza verilmeye devam edilmelidir. EL-SEN’in iş başı yapmamasına ve/veya göreve gelmemesine bağlı olarak yaşanan bu mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz.”

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Tags:El-SenelektrikkesintiKıb-Tekmüdahale
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