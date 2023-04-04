Güney'de yangın söndürme helikopterleri için yeni bir ihaleye çıkılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney’de yangın söndürme helikopterleri için yeni bir ihaleye çıkılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi’nin, yangın söndürme helikopterleri için imzalanan sözleşmenin süresinin uzatılmasıyla ilgili seçme hakkını kullanmama kararı aldığı ve helikopterler için yeni ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanlığının 2024 yılında çıkacak yangınlarda ihtiyaç duyulacak yangın söndürme helikopterleriyle ilgili prosedürlere dair ön hazırlıkların bir an önce başlatılması talimatını verdiğini yazdı.


Haberde, Tarım Bakanlığının ilerleyen dönemde Trodos Dağları ile Lefkoşa ve Baf’ta bulunan itfaiye istasyonlarında yerinde incelemeler apacağı da ifade edildi.

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Tags:kıbrısyangın helikopteri
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