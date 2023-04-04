Rahvancıoğlu: Kıb-Tek ticari değil kamusal bir mantıkla çalışması sağlanmalı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında, elektrikler kesik olsa da AKSA ile yapılan alım garantili sözleşme gereği, şu an kullanmadığımız elektrik, bize faturalanmaya devam ediyor dedi. Alım garantisinin, “alsan da ödersin, almasan da ödersin” anlamına geldiğini söyledi.

Rahvancıoğlu, elektrikteki zulmün bitmesi için bazı açıklamalarda bulundu. AKSA ile yapılan ve dolmasına 11 ay kalan sözleşme feshedilmelidir dedi. Bugüne kadar bedelini fazlası ile ödediğimiz Kalecik santrali derhal kamulaştırılması gerektiğini belirtti. İhalesiz bir şekilde AKSA ile 15 yıllık sözleşme yapmak için değiştirilmek istenen “Kamu İhale Değişiklik Yasası” geri çekilmesini söyledi. Kıb-Tek’e özerk bir yapı kazandırılmasını belirten Rahvancıoğlu, ticari değil kamusal bir mantıkla çalışması sağlanmalı dedi. Rüzgar, güneş gibi alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılmasının altını çizdi.

Rahvancıoğlu, bugüne kadar AKSA’ya haksız kazanç sağlayan anlaşmalara imza atmış ve Sayıştay raporlarına yansıyan UBP-CTP-ÖRP-TKP-DP ve YDP’li tüm yöneticiler yargılanmalı dedi. Üretenlerin yönettiği bir idari yapı kurulmalı diyen Rahvancıoğlu, enerji bir hak olarak görülmeli, 250 KWS kadar hane halkı tüketimi ücretsiz olması gerek dedi. Tüm bunların yapılabilmesi için, özel şirketleri “iş takipçileri, çanta taşıyıcıları” değil, emekçilerin yönetmesi gerektiğini vurguladı.