KIB-TEK: 2018-2019 yılında kurumun borçları kapatılmadı

“Ancak son iki yıllık süreçte KIB-TEK’e yatırım yapılmaya başlanmış, malzeme stoku yapılmış ve geriden gelen borçlar daha uygun şartlarda yapılandırılmıştır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 2018-2019 yılında kurumun borçlarının kapatıldığına yönelik yapılan açıklamaların gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirterek, ancak son iki yıllık süreçte KIB-TEK’e yatırım yapılmaya başlandığını, malzeme stoku yapıldığını ve geriden gelen borçların daha uygun şartlarda yapılandırıldığını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “basında yer alan bazı yanıltıcı haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü” ifade edilerek, 2018-2019 yılında kurumun borçlarının kapatıldığına yönelik yapılan açıklamaların gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmadığı kaydedildi.

Kurumun, 2018 yılında bankalara olan toplam borcunun 139.967.546.03-TL, AKSA Enerji’ye olan borcunun 46.679.857.10-TL, 2018 yılı toplam borcunun 186.647.402.13-TL olduğu belirtilen açıklamada, bunun günlük kur karşılığının ise 35.279.728.22-USD olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kurumun, 2019 yılında bankalara olan borcunun 87.424.098.13-TL, AKSA Enerji’ye olan borcunun 154.974.187.13-TL, 2019 yılı toplam borcunun 242.398.258.26 TL, borcun dolar karşılığının ise 40.734.415.32-USD olduğu kaydedildi.

KIB-TEK’in, 2018 yılından sonra pandemi döneminin de yaşanmasıyla birlikte yatırımların ve malzeme stokunun da azalmasına rağmen borç durumunun devam ettiği belirtilen açıklamada, ancak son iki yıllık süreçte KIB-TEK’e yatırım yapılmaya başlandığı, malzeme stoku yapıldığı ve geriden gelen borçların da daha uygun şartlarda yapılandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, son iki yıllık sürede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedarik edildiği, stok eksiklerinin giderildiği ve ülkenin ihtiyacı olan yatırımların da projelendirilmekte olduğu ve ihale süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.