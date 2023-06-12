KGS’de notlar düştü

Bir Kolej Giriş Sınavı daha geride kaldı. Lefke dışında diğer bölgelerden puanlar 1-2 puan düşerken, en büyük ve sert düşüş Mağusa’da yaşandı. Mağusa TMK’da bugüne kadar pek rastlanmamış şekilde 8 puanlık bir düşüş yaşandı. Elbette bunun sebepleri vardır ve bu olağan dışı düşüşün gerekçeleri de açıklanması lazım.

Mağusa’daki bu sert düşüşün müfredat kaynaklı olabileceği gibi, depremde kaybedilen canların Mağusa’da yarattığı duygusal çöküntü ve Mağusa’dan İskele Koleji’ne kaydırılan kayıtların de bu düşüşe katkı sağladığı söylenmektedir. Diğer bölgelerdeki 1-2 puanlık düşüşler geçmiş yıllarda da olmaktaydı. Zaman zaman yükselip zaman zaman düştüğü görülmüştür. Bütün bölgelerde bir düşüş yaşandığına göre soruları hazırlayan komisyon da, bu düşüşten kendine düşen payı da almalıdır.

Lefkoşa’da da taban puanın 83.50’ye inmesi ve buna özel kolejlere burslu gidecek olanları eklenmesi ile taban puanın 1-2 puan daha düşeceği anlamına gelir. Her yıl Lefkoşa TMK’yı kazanan en az 20 kişi özel okulları tercih etmektedir. Bu da irdelenmesi gereken bir durumdur.

Bir parantez de Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne açmakta yarar var. Son yıllarda dikkatimi çeken bir durum var. Okul için ayrılan kontenjan doldurulamıyor. Örneğin bu yıl 50 puana kadar inilmiş ancak sadece 56 kişi bu notu alabildi. 60 puan üzerinde not alan öğrenci sayısı 20. Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne giren sadece dört öğrenci, 69 puan ile en düşük taban puanlı İskele Evkaf TMK’ya girenlerden daha yüksek not almış… Hala Sultan İlahiyat Koleji yeniden ele alınmalı, belki de farklı bir şekle dönüştürülmelidir. Bunu ciddi ciddi tartışmak gerekecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Kolej Giriş Sınavı için KKTC’de okuyan tüm 5’inci sınıfları %51’i kayıt yaptırmış… Demek ki geriye kalan %49 kolej sınavı ile hiç ilgilenmiyor. Çok ilginçtir kayıt yaptıran bu %51’in de dörtte biri sınava katılmamış. Bir kısmı da yarı yolda vazgeçmiş demektir… Buna rağmen ilköğretimde öğretim faaliyetleri neredeyse 3’üncü sınıftan itibaren kolej sınavı üzerine kurgulanmış. Yani 30 kişilik bir sınıfta kolej ile ilgilenen 10-12 kişi, sınavı geçen da 5-6 kişi…

Burada yanlış bir anlam çıkarmayalım. Kolejler elbette ki önemlidir. Burada benim vurgulamaya çalıştığım, bu yoğun ve acımasız süreç, hem aileleri hem de çocukları bu kolej işinden soğutuyor. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Özel okullarda öğrenci sayısının artmasının sebeplerinden biri de budur. Daha az zahmetli bir giriş süreci olan özel okulların tercih edilmesinin sebeplerinden biri de bu olduğunu düşünüyorum.

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Belki de devlet kolejlerine giriş daha az zahmetli bir hale sokulursa ve daha çok çocuğa bu fırsat tanınırsa bu yarışın da dozajı da düşer. Bu sistem adaletsiz bir sistem… Bunu her daim söyledim söylemeye de devam edeceğim. Birilerinin 83 puanla dışarda kaldığı, birilerinin da 60 puanla sistemin içinde kaldığı bir sistem doğru değildir, adaletsizdir. Mutlaka başka bir yol bulunmalıdır. Bu istem özel okulları teşvik eden bir sistemdir.

Sözün özü şu; Çocukların ezilip, perişan edilmeyeceği, ailelerin dünyanın parasını harcamayacağı, psikolojik olarak hem çocukların hem da ailelerin zarar görmeyeceği bir sistem yaratmak zorundayız.