Fiyatlar uçtu: Bayram sofrası da hayal oldu

Süpermarketlerde hemen her ürünün fiyatı arttı, etiketlere güç yetmez oldu. Döviz krizi dar gelirli vatandaşın belini büktü. Hal böyle olunca mükellef bir bayram sofrası da hayal oldu

EN UCUZU ŞEFTALİ ODA 280 TL: Tüketiciler, bayram süresince süpermarketlerde 1 kilo kuzu yemekliğe 450 TL, kuzu şişliğe 500 TL, pirzolanın kilosuna ise 479 TL arasında ödeyecek. Vatandaş süpermarketlerde kilo başına dana kıymaya 340 TL, şeftaliye 280 TL, Adana şişe 310 TL ödeyecek

BEYAZ ET DE GÜÇ YETMEZ OLDU: Kurban Bayramı’nda sofrasına beyaz et koymak isteyen vatandaş, birim fiyatına, tavuk buda 84,00 TL, bonfileye 106,00 TL, pirzolaya 108,00 TL, tüm tavuğa 66,00 TL, but şişliğe 118,00 TL kanata 99,00 TL, göğüs filete 106,00 TL, piliç göğüs kıymaya ise 106,00 TL ödeyecek

MEVSİM MEYVELERİNİN FİYATI UÇTU: Süpermarketlerde elmanın kilosu 33 TL, 1 kilo yeni dünya 65,95 TL. Tüketici bayram süresince çileğin kilosuna 56 TL, 1 kilo kiraza 120 TL, 1 kilo eriğe 120 TL, ayvaya 26 TL, 1 kilo muza 33 TL, kiviye 45,95 TL ödeyecek. Süpermarketlerde karpuzun kilosu 7,95 TL, kavunun kilosu 5,95 TL

ALKOL FİYATI İÇMEDEN SARHOŞ EDİYOR: Süpermarketlerde rakı 80-277 TL arasında satılırken, viskinin fiyatı 115-600 TL arasında, şaraplar ise 100-160 TL arasında satılıyor. Bayramda alkolsüz içecek tercih edenler, meşrubata 20 ila 30 TL arasında ödeme yapacak. Bayram için tatlı ve pasta alacak olanlar ekstra 500 TL ödeyecek

HAVADİS ÖZEL

Süpermarketlerde hemen her ürünün fiyatı arttı. Orta gelirlinin cüzdanı da etiket fiyatlarını karşılayamaz duruma geldi.

Bayrama sayılı günler kala birçok üründe kampanya yapılsa da bazı sebze ve meyvelerin yanı sıra et ve tavuk fiyatları da zirveye ulaştı.

Havadis, her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesi de piyasa araştırması yaptı.

EN UCUZU 280 TL

Havadis’in piyasa araştırmasına göre, süpermarketlerden alışveriş yapacak olan tüketiciler, bayram süresince 1 kilo kuzu yemekliğe 450 TL, kuzu şişliğe 500 TL, pirzolanın kilosuna ise 479 TL arasında ödeyecek. Vatandaş süpermarketlerde kilo başına dana kıymaya 340 TL, şeftaliye 280 TL, Adana şişe 310 TL ödeyecek.

TAVUK ETİNE DE GÜÇ YETMEZ OLDU

Kurban Bayramı’nda sofrasına beyaz et koymak isteyen vatandaş iki kez düşünmek zorunda kalacak.

Kurban Bayramı’nda sofrasına beyaz et koymak isteyen vatandaş, birim fiyatına, tavuk buda 84,00 TL, bonfileye 106,00 TL, pirzolaya 108,00 TL, tüm tavuğa 66,00 TL, but şişliğe 118,00 TL kanata 99,00 TL, göğüs filete 106,00 TL, piliç göğüs kıymaya ise 106,00 TL ödeyecek.

ALKOL FİYATLARI TAVAN YAPTI

Süpermarketlerde rakı 80-277 TL arasında satılırken, viskinin fiyatı 115-600 TL arasında, şaraplar ise 100-160 TL arasında satılıyor.

Bayramda alkolsüz içecek tercih edenler, meşrubata 20 ila 30 TL arasında ödeme yapacak.

Bayram için tatlı ve pasta alacak olanlar ekstra 500 TL ödeyecek

MEYVE VE SEBZE FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Süpermarketlerde elmanın kilosu 33 TL, 1 kilo yeni dünya 65,95 TL. Tüketici bayram süresince çileğin kilosuna 56 TL, 1 kilo kiraza 120 TL, 1 kilo eriğe 120 TL, ayvaya 26 TL, 1 kilo muza 33 TL, kiviye 45,95 TL ödeyecek. Süpermarketlerde karpuzun kilosu 7,95 TL, kavunun kilosu 5,95 TL

Süpermarketlerde domatesin kilosu 20 TL, 1 kilo salatalık 24,95 TL. Tüketici, süpermarketlerde 1 kilo patatese 20 TL, kuru soğana 17 TL, taze fasulyeye 99 TL, patlıcana 29,95 TL, dolmalık bibere 33 TL, sivri bibere 32,99 TL, havuca 19 TL, asma yaprağına 195 TL, bamyaya 140 TL ödüyor.

Süpermarketlerde yeşilliklerin bağı ise 7-10 TL arasında değişiyor.