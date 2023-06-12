Çocuklar bulunduğunda yaklaşık 300 kilometrekarelik bir alanda, 150 asker ve yerli kabile üyelerinden 200 kadar gönüllü arama çalışması yapıyordu.

Komutan Sanches arama çalışmalarını “Bu samanlıkta iğne aramak değil, kocaman bir halıda küçücük bir pire aramak gibi bir çaba” olarak niteledi.

Çalışmalar geçen Cuma gecesi, arama kurtarma köpeklerinin çocukları bulmasıyla mutlu sona ulaştı.

Kolombiya ordusu çocukların sık ağaçların arasından alınıp kurtarılma görüntülerini yayınladı. Çocuklar sağlık kontrolü için başkent Bogota’daki bir hastaneye götürüldü.

Çocukların büyükannesi “Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim, Başkan Petro’ya ve ülkemin insanlarına bu zorluklara katlandıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Devlet Başkanı Petro da hem ordu, hem de gönüllülerin çabalarını överek, “Bilginin buluşması: yerliler ve ordu, barışa giden gerçek yol bu” dedi.

Başkan Petro aynı zamanda çocukları ve doğayla ilişkilerini de tekdir etti, “Onlar ormanın çocukları ve artık tüm Kolombiya’nın çocukları” dedi.

Çoğunluğu koyu Katolik olan Kolombiya’da çocukların kurtuluşu “mucize” olarak görülse de, yerli kabile uzmanı Alex Rufino, çocukların “doğayla olan ruhani bağları” sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.

Rufino “Orman sadece ağaçlardan oluşan bir yer değil, aynı zamanda toplumların bağ hissettiği, öğrendiği ve birbirlerine yardım ettikleri, geçmiş zamanların enerjilerini barındıran bir yer. Anlaması güç, biliyorum ama bu olay, insanların dünyada ve bu bölgede var olan farklı hayat görüşlerini öğrenmeleri açısından da iyi bir fırsat” dedi.