Ekipler bundan sonra ayak izleri, meyve artıkları ve diğer ipuçlarının peşine düştü.

Dört kardeş, kazadan sonraki altı hafta boyunca, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun nitelemesiyle “Tarihte yer edecek bir hayatta kalma örneği” sergileyerek, birçok farklı doğa olayına ve olumsuzluklara karşı mücadele etti.

‘Ormanın çocukları’

Böylesi bir durumda hayatta kalmaya hazırlıklı çocuklar varsa, o da Mucutuy ailesinin çocuklarıydı.

Çocukların ait olduğu Huitoto kabilesinin üyeleri, erken yaşlardan itibaren avlanmayı, balık tutmayı ve bir arada kalabilmeyi öğreniyor. Çocukların dedesi Fidencio Valencia da en büyük çocuklar Lesly ve Soleiny’nin ormanı çok iyi tanıdığını belirtti.

Çocukların teyzesi Damarys Mucutuy Kolombiya medyasına yaptığı açıklamada, ailenin çocuklarının büyürken sıklıkla “hayatta kalma oyunları” oynadığını söyledi; “Oyunlarda kamp kurardık. 13 yaşındaki Lesly hangi meyvelerin yenebileceğini, hangilerinin zehirli olduğunu biliyordu, ayrıca bebek bakımı bilgisi de vardı”.

Kazadan sonra 13 yaşındaki Lesly, dal ve yaprakları saç tokalarıyla tutturarak barınaklar yaptı. Ayrıca uçağın enkazından Fariña adı verilen bir tür un buldu.

Çocuklar önce bu unu, bitince de ormanda buldukları tohumları yediler.

Arama çalışmalarına katılan yerli liderlerinden Edwin Paki “Çarkıfelek meyvesine (passion fruit) benzeyen avichure adlı bir meyve var. Çocuklar kaza alanından yaklaşık 1,5 km uzaklıktaki bu ağacın meyvelerini yemişler” dedi.

Ormanda meyveler için hasat mevsimi olması da çocukların hayatta kalmasını kolaylaştıran bir faktör oldu.

Ancak yine de ormanda hayatta kalmak oldukça zor.

BBC Mundo’ya konuşan yerli kabileler uzmanı Alex Rufino çocukların ağaçların çok büyük ve bitki örtüsünün çok sıkı olduğu bir bölgede mahsur kalmış olduğunu söyledi.