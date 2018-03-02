Bu kez onlar eğlendi

AYŞEGÜL ZAİM ÇALIŞANLARA SÖYLEDİ:

Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları Ayşegül Zaim’in sahne aldığı keyif dolu bir baloda bir araya gelerek gönüllerince eğlendi ve stres attı.

Merit Lefkoşa Hotel yönetici ve çalışanları eski yılın yorgunluğunu atmak ve yeni yılı karşılamak için düzenlenen personel gecesinde bir araya geldi. İki gece üst üste Merit Park Hotel’de gerçekleşen ve tüm personelin katılımda bulunduğu baloda, Genel Müdür Mine Gürses ve otel yöneticileri tüm personeli kapıda karşıladılar.

Merit Lefkoşa Hotel’in misafirlerine kapılarını açtığı günden bugüne kadar gerçekleşen organizasyonlardan oluşan sunum ile başlayan gecede duygulu anlar yaşandı. Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, personele hitaben yaptığı konuşmasında otel müdürü Merhum Murat Melemez’i anarak personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, yaptığı konuşmanın ardından 5’inci yılını dolduran personellere ve 2017 yılının personeline plaketleri takdim ederek, Tüm personelini sahneye davet edip pasta kesimini gerçekleştirdi.

Ülkemizin başarılı sanatçısı Ayşegül Zayim ve orkestrasının muhteşem sahne performanslarıyla tüm personelin doyasıya eğlendiği gecede zengin piyango çekilişi ile de hediyeler dağıtıldı.