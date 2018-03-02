Başarılılar ödüllendirildi

20.HAFTA ÖDÜLLERİ VERİLDİ:

K-Pet Süper Lig’de 20. haftanın başarılıları olarak belirlenen Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Yenicami futbolcusu Ünal kaya ve hakem Mehmet Malek, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı

2017-2018 futbol sezonunda K-Pet Süper Lig’de her haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi, Havadis Gazetesi Spor Servisi ile Atakom Limited iş birliğinde ödüllendirilmeye devam ediyor.

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında zirve kapışmasına sahne olan maçta haftaya eşit puanlarla giren takımlardan Yenicami rakibi GAÜ Çetinkaya’yı 4-0 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu ve ortaklığı bitirdi. Bu sonuçla siyah beyazlıların başarılı genç teknik adamı Sedat Devecioğlu bu haftanın en başarılı teknik adamı olarak belirnedi.

Aynı karşılaşmada Yenicami’nin orta sahadaki yıldız ismi Ünal Kaya sergilediği üstün performasını 2 golle süsyelerek galibiyetin baş mimarlarından oldu ve haftanın en iyi futbolcusu olarak değerlendirildi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren ve Gençlik Gücü’nün konuk ettiği Ozanköy’ü 4-2 mağlup ettiği maçta pozisyonlara yakınlığı ve doğru kararları ile başarılı bir yönetim sergileyen Mehmet Malek ise haftanın hakemi oldu.

Süper Lig’de 20. haftanın başarılı teknik adamı, futbolcusu ve hakemi olarak belirlenenler, 200 TL’lik nakit para ödülü ve plaketlerini dün Havadis Gazetesi’nde düzenlenen törenle aldı.

Törende, haftanın teknik adamı olarak belirlenen Sedat Devecioğlu’na ödülünü Atakom Ltd. Pazarlama Müdürü Akay Aşina verirken, haftanın futbolcusu seçilen Ünal Kaya’ya ise ödülünü Atakom Ltd. Diretörü Mert Atakan takdim etti.

Haftanın hakemi Mehmet Malek de ödülünü Havadis Gazetesi Spor ve Magazin Müdürü Mustafa Özsoy’dan aldı.