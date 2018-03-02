Akdağ: “KKTC’de yapılacak işler var”

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi için gayretlerimiz olacak. Hem bankacılık sektörü açısından hem mali disiplin açısından KKTC’de yapılacak işler var” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve kalkınma iş birliğinin yönetilmesinden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapan Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC’ye Türkiye’nin katkılarıyla sunulan kalkınma yardımlarına ilişkin bilgiler verdi.

“KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi için gayretlerimiz olacak. Hem bankacılık sektörü açısından hem mali disiplin açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak işler var” diyen Akdağ, Kuzey Kıbrıs’ta altyapı yatırımlarının da bulunduğunu ifade etti.

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC’ye su götürdük. Oradaki vatandaşlarımız çok kaliteli su içiyorlar şu anda. Belediye altyapılarının da yapılması lazım. Kıbrıs’a götürdüğümüz suyun aşağı yukarı yüzde 40’ı içme suyuna yetiyor. Geri kalan miktarını Mesarya ve Güzelyurt ovalarında kullanarak sulama suyu halinde orada tarımı geliştirmeyi planlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Türkiye’den, aynen suda olduğu gibi bir hatla Kuzey Kıbrıs’a elektrik götürme planı var, bunun üzerinde çalışıyoruz.”

SAĞLIK REFORMU… ŞEHİR HASTANELERİNE BENZER HASTANE

Yol projelerinin yanı sıra sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi konularında da çalışmalarının bulunduğunu belirten Akdağ, gündemlerinde sağlık reformunun yanı sıra özellikle Türkiye’deki şehir hastanelerine benzer bir hastane ile Kuzey Kıbrıs’taki işleri kolaylaştırmayı amaçladıklarını bildirdi.

“HEM MİLLİ DURUŞLARI HEM İNANÇLARI İTİBARIYLA SAĞLAM BİR TOPLUM”

KKTC’de yaşayan halkın, Türkiye ile güçlü bağlarının bulunduğunu vurgulayan Akdağ, şunları söyledi:

“Hem milli duruşları hem inançları itibarıyla sağlam bir toplumdan bahsediyoruz. Zaman zaman problemlerle de karşılaşıyoruz. Yakın zamanda oradaki bir gazete Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine çok terbiyesizce yayınlar yaptı. Daha sonra devam etti. Türkiye’yi işgalci bir ülke gibi gösterme eğilimi var. Bu gazetenin tutumunun tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çıkarlarının aleyhine olduğunun da farkındayız. Buna benzer küçük marjinal gruplar var. Bu marjinal grupların oradaki halkın büyük ekseriyetinin Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlılığını Türk milletinin bir evladı olma mensubiyetini değiştirmiyor.”

“KKTC, SİYASİ ÇÖZÜM OLSA DA OLMASA DA KALKINMAYI SÜRDÜRECEK”

Kıbrıs’taki siyasi sorunlara da işaret eden Akdağ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, siyasi çözüm olsa da olmasa da kalkınmaya devam edeceğine inanıyorum. Bana göre de asıl olan bu. Buradaki insanlar zenginleşsinler, refah içinde yaşasınlar, huzurları yerinde olsun, tamamdır. Rum tarafı bir çözüme yanaşır ya da yanşamaz kendilerinin bileceği iş” diye konuştu.

TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, vakıf adası olan Kıbrıs’ın, bu yönde tanıtımının artırılarak turizmine de katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs’taki önemli ekonomik varlıklardan birisi turizm. Burada önemli vakıf eserleri de var. Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu’nun oradaki vakıf eserleriyle ilgili geliştirmeyi yapması da takdire şayan bir davranıştır” dedi.