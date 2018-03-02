Sibel Siber: Örtülü ödenek şaibe yaratır

Sibel Siber sosyal medya hesabından ‘Örtülü Ödenek’ ile ilgili paylaşımda bulundu.

‘Örtülü Ödenek’ ve ‘Hane Halkına Yardım Kalemi’ ile ilgili Meclis Kürsüsü’nden söylediklerimi bir kez daha hatırlatmak gereği duydum…

“Demokratik Hukuk Devleti’nde şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır. Devlet için harcanan her kuruşun denetime açık olması gerekir. Devlet bütçesindeki bir ödeneğin hangi maksatla nereye harcandığını, harcamayı yapan siyasi dışında kimsenin bilmemesi hem şaibe yaratır hem de demokratik hukuk devleti kurallarıyla bağdaşmaz. Bu yasama döneminde “örtülü ödenek” diye adlandırdığımız bu tarz ödeneğin çağdaş hukuk devleti kurallarına göre yeniden düzenleneceğini ümit etmekteyim.” (3 Ekim 2016)

“Sosyal Devlet’te ‘Hane Halkına Yardım’ kaleminden vatandaşa yapılacak yardım; kriterlere bağlı olarak kurumsal bir yapı içinde olmalı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde “hane halkına yardım” kaleminin devletin bir kurumunda toplanmasını ve kriterler ölçüsünde ihtiyaçlı olanların tesbit edilerek yine kurumsal bir mekanizma içinde düzenlenmesini öneriyorum. Sosyal devlet ve kurumsallaşma bunu gerektirir. Aksi halde popilizim ve partizanlık öne çıkabilir. Bu da vatandaşların yasalar önünde eşitlik ilkesini, hak ve adaleti zedeler. Bu nedenle önümüzdeki mali yılda bu tür ödeneği olan kurumların, bu kalemi tek bir çatı altında toplamasının uygun olacağını belirtmek isterim.”(2017 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri)