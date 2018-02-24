Ketçapla yaptı, 50 milyon dolara sattı!

ABD’li sanatçı Cy Twombly’nin ketçapla yaptığı tablonun 50 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı. Eser hakkında “İki yaşında çocuk ketçap şişesiyle yalnız bırakılmış gibi” yorumu yapıldı

Dünyaca ünlü Christie’s Müzayede Evi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen açık artırmada Twombly’nin ketçap şişesini tuvale dökerek yaptığı “Untitled” isimli eserin 46 milyon 437 bin dolara (yaklaşık 175 milyon TL) satılması büyük yankı uyardı.

Açık artırmayı gerçekleştiren Christie’s ise sanat eserini “Cy Twombly’nin ‘Bacchus’ serisinin en büyük örneği” ifadesiyle savundu. Neo-ekpresyonizmden etkilenen sanatçının, Roma mitolojisindeki şarap tanrısı Bacchus’un adını taşıyan serisindeki sanat eserini 2005’te tamamladığı belirtildi. İngiltere merkezli Tate Modern Müzesi, Bacchus serisindeki sanat eserleri hakkında “Kırmızı, şarabın ve aynı zamanda kanın rengidir. Bu eserler Tanrı ile ilişkili hem bedensel zevki hem de şiddetli ahlaksızlığı yansıtıyor” ifadelerini paylaşmıştı.