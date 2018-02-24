Google programlama yarışması için son başvuru 26 Şubat

Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile aynı anda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) evsahipliğinde ikincisi yapılacak olan Google Hashcode Programlama Yarışması Ön elemelerine kayıtlar sürüyor.

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar’ın açıklamasına göre, ön elemelerde en yüksek puanı toplayan yarışmacıların, Nisan ayında Google İrlanda ofisindeki Finale katılmaya hak kazanacağı belirtildi. GAÜ’deki öneleme kayıtlarının yoğun talep üzerine 26 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar süreceğini açıklayan Haydar, yarışmaya katılmak isteyenlerin 2li, 3lü veya 4lü takımlar halinde kayıt yapmaları gerektiğini söyledi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 1 Mart’ta yapılacak olan yarışmada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Google Mühendislerinin çözmeye çalıştığı gerçek bir teknoloji sorununu yarışmacılarla paylaşacağını ve yarışmacıların da bu soruyu 3-4 saat içerisinde tamamlamaları gerektiği belirtildi. Bugüne kadar yapılmış Hashcode yarışmalarında sürücüsüz araçların güvenli seyahat etmeleri ve bilgisayar serverlerindeki trafiğin optimizasyonu gibi konularda Google’ın gerçek hayatta karşılaştığı sorunlar üzerine sorulan soruları yarışmacılar takımları bünyesinde cevaplayarak, yarışmanın gerçekleştiği ülkeler ve kampüslerdeki yarışmacılar ile canlı olarak kıyasıya bir rekabet içinde yarışacakları bildirildi. Yarışmada verilen cevapların, herhangi bir programlama dilinde olabileceği ve doğru kodun yazılması kadar, sorulan soruya verilen yanıtın yaratıcılığının da dikkate alınacağı ifade edildi.

Takımların ön elemedeki performansları kapsamında seçilen yarışmacıların, Nisan ayında Google Dublin-Irlanda Ofisine davet edilmeye hak kazanacağı ve düzenlenecek Finalde yarışmaya hak kazanacakları belirtilen açıklamada, yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve kayıt detaylarının; code.gau.edu.tr adresinde yer aldığı vurgulandı.