Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta partisinin 6. olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak bizi kardeşlerinden koparmak istiyorlar. Çirkin yüzleri ortada olan terör örgütleriyle kol kola girmekten çekinmiyorlar. Bize terör örgütleri üzerinden yapılanlar, milletimizin sakalını kesmeye benzer. Halbuki biz harekete geçtiğimizde o teröristleri tümüyle imha ederek inşası için var güçleriyle çalıştıkları yapının kollarını, kanatlarını kırarız, haberleri yok. Kesilen sakal daha gür olarak çıkar ama giden kol, kanat geri gelmez. Dün günlerden cumaydı Mehmetimiz cephede cuma namazını kılıyordu. Mehmetimiz cuma ile beraber cephede görevini yerine getiriyor ve düşmana doğru yürüyor. Bunlar bir milletin küllerinden yeniden dirilişidir. Yeniden diriliyor ve hesabını soruyor. (‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganları üzerine) Gitme kararını verdiğimiz zaman biz sizi buralarda bırakmayız beraber gideriz.

Bunlar çok yakında keşke yapmasaydık diyecekler. O zaman iş işten geçmiş olacak. Dünyayı kimlerin yıktığını yakın çevremize baktığımızda hep birlikte görüyoruz. Bu çarpık düzenen dur demek millet ve devlet olarak boynumuzun borcudur. Aylan bebeklerle biz ağladık o denizlere dökülen yavruları bizim askerimiz kurtarma mücadelesi verdi diğerleri sadece seyretti. Sahada Türkiye’yle baş edemeyeceklerini görenlerin, dünya çapında yalana, iftiraya, çarpıtmaya dayalı bir propaganda savaşı başlatmaları da işe yaramayacaktır. Hakikatlerin karşısında bu yalanlar, tıpkı güneşi gören buz kütlesi gibi eriyip, buharlaşıp gidecektir. Bugün artık yepyeni bir Türkiye var tehditleri sınırları içinde değil sınırlarının ötesinde kaynağı her neresi ise orada imha eden bir Türkiye var.

Bugün artık maziden atiye kurduğu köprüyle kim olduğunu bilen, bugün nerede durduğunun farkında, gelecekte nereye gitmek istediğinin şuurunda bir Türkiye vardır. Bize hala dünkü Türkiye gözüyle bakan, bu şekilde muamele edenler yavaş yavaş gerçeklerin farkına varmaya başladılar. Türkiye’nin silkinişi ve yeni bir diriliş içine girmesi, bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok toplumu da harekete geçirmiştir. Kerameti kendinden menkul olanların devri bitiyor. Pazartesi Afrika seyahatine çıkıyoruz. Gençlerle ilgili belediyemize talimatım var Senegal’daki Goree Adası’nın dili olsa da bu sömürge dönemini bir anlatsa. Belediye başkanımız gençlerimizi o Goree Adası’na götürecek nasıl insanlık dışı pazar kurulduğunu orada bizzat görme imkanını bulacaklar. Sömürgecilere gönüllü köle yazılanlar, kendileri bilirler. Ne Türkiye’nin ne de kardeşlerimizin ve dostlarımızın böyle bir niyeti yoktur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongredeki konuşması öncesinde de halka hitap etti.

Erdoğan, buradaki konuşmasında ise özetle şu ifadeleri kullandı:

”(Zeytin Dalı Harekatı) Bu sabah itibarıyla 1931 terörist etkisiz hale getirdik. Dün tüm askerlerimizi secdede gördüm. Birileri ne diyor, ‘sivilleri vuruyorlar.’ Vicdansızlar, edepsizler, ahlaksızlar. Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, 10 bin kilometreden buralara niçin geliyorsunuz? Bizim 911 kilometre sınırımızda, sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da ‘Niçin bu sınırları koruyorsunuz ‘ diyemez. Korumaya devam edeceğiz. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Şunu kimse unutmasın, bu ülke, millet, asker ‘korkaklar ordusu’ değildir. ‘Korkaklar ülkesi’ değildir. Şu anda da bu hesabı onun için soruyoruz.”