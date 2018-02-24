Ege ve Akdeniz’deki gerginlik AB liderler zirvesinde konu oldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderleri adına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, Akdeniz’deki gerginlik konusunda Türkiye’ye adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulundu.

Brüksel’deki gayri resmi zirvenin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk basına açıklamalarda bulundu.

EGE VE AKDENİZ’DE YAŞANAN GERGİNLİK

Tusk, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın kendisine Türkiye ile yaşanan gerginliklere ilişkin bilgi verdiğini belirterek, “AB liderleri adına GKRY ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyorum. Türkiye’ye ise bu adımlarına hızla bir son vermesi çağrısında bulunuyorum.” diye konuştu.

GKRY’nin BM kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde doğal kaynaklar arama ve çıkartma hakkına sahip olduğunu öne süren Tusk, “Türkiye’nin bu adımı ‘iyi komşuluk’ ve AB üyeleri ile ilişkileri normalleştirmesi sürecine aykırıdır. Türkiye ile iş birliği yapmaya hazırız ancak mart ayındaki AB zirvesinde Türkiye ile 26 Mart’ta Varna toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik koşulların uygun olup olmadığını değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU

Suriye konusunda Tusk, “Esed rejimi masum çocuk, erkek ve kadınları öldürüyor. Rusya ve İran bunların yaşanmasına müsaade ediyor. AB derhal ateşkes yapılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunuyor.” dedi.

Tusk, toplantıda AB’nin 2020 sonrası bütçesini belirlemeye yönelik de “Çok yıllı mali çerçeve konusunu ele aldık. Önceliklere göre bütçe çalışmalarını hızlandırmaya karar verdik. Bu yıl bir anlaşma sağlanmasının zor olduğu görülüyor.” diye konuştu.

Bütçede yasa dışı göç, savunma, güvenlik ve Erasmus+ programına daha fazla kaynak aktarmayı planladıklarını dile getiren Tusk, ortak tarım politikası, Ar-Ge, yatırımlar ve altyapı projelerinin de öncelikli olacağını söyledi.

Tusk, İngiltere’nin AB’den ayrılışıyla (Brexit) birlikte ortaya çıkacak AB bütçesindeki farkı kapatmak için birçok üye ülkenin daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu anlattı.

AP’DE KOLTUK SAYISI DÜŞECEK

2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin ise Tusk, “Liderler, AP’deki koltuk sayısının 751’den 705’e indirilmesi üzerinde mutabık kaldı.” dedi.

Tusk, bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçiminde AP’de en çok sandalye sahibi siyasi partinin adayının, AB Konseyi tarafından otomatik olarak onaylanması yönündeki talebin kabul görmediğini açıkladı.

JUNCKER’DEN TARIM VE UYUM BÜTÇESİNDE KESİNTİ İŞARETİ

Juncker de AB’nin kurumsal meselelerinin ele alındığı zirvede, AB Komisyonu ve Konseyi başkanlıklarının birleştirilmesi konusunda liderler arasında görüş ayrılıkları olduğunu bildirdi.

Mali konular ile ilgili Juncker, Brexit sonrasında ortaya çıkacak boşluğun kapatılması için 14-15 üye ülkenin katkılarını arttırma niyetlerini beyan ettiğini söyledi.

Juncker, gelecekteki bütçede uyum ve tarım harcamalarında kesinti yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Bu fikir hoşuma gitmiyor ancak bu hayata geçirmemiz gereken bir karar. Uyum ve tarım harcamaları AB bütçesinin yüzde 70’ini kapsıyor. Söz konusu alanlarda kesinti yapmazsak diğer alanlarda yüzde 45 kesinti yapmamız gerekecek.” diye konuştu.