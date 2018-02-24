Başbakan açıkladı: Cezaevinde durum korkunç

Başbakan Tufan Erhürman dün yaptığı basın açıklamasında Çarşamba akşamı Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiğini, 4 vatandaşın orada bulunan yakınlarına ilişkin şikayet dilekçelerini değerlendirdiğini anlatarak, ziyarette birebir görüşmeler yaptığını bildirdi.

271 kapasiteli Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ettiği günde 540 mahkum bulunduğunu anlatan Erhürman bunu “korkunç bir durum” olarak tanımladı. Mahkûmların zor şartlarda barındığını dile getiren Erhürman, yeni cezaevinin en erken zamanda tamamlanması için çalışacaklarını söyledi.

Cezaevinde şu anda 196 gardiyanın görev yaptığını, bunun yeterliliği konusunda insan kaynakları çalışması yapılacağını söyleyen Erhürman, cezaevinde 21 yaş altı 34 kişi bulunduğunu; mahkumların 3’te 1’inin başta uyuşturucu tasarrufu olmak üzere uyuşturucu suçları nedeniyle hapis yattığını anlattı.

KALKANLI’DA AMATEM

Erhürman bu kişilerin suçlu olmaktan önce bağımlı ve hasta kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Görüştüğü kişilerin bağımlılıktan kurtulmak için devletten yardım istediğini aktaran Erhürman, uyuşturucuyla mücadele konusunda bu dönemde ilk hedeflerinin Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Tedavi Merkezi (AMATEM) ve rehabilitasyon merkezi kurulması olduğunu da dile getirdi.

Rehabilitasyon vermesi ve AMATEM için Kalkanlı’da bulunan bir binanın tesis edileceğini kaydeden Erhürman, “Uyuşturucuyla Mücadele Stratejik Eylem Planı’nın” hızla hazırlanacağını söyledi.

Erhürman, sicil affı konusuna öncelik verileceğini dile getirdi.

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele için polisin ihtiyaç duyduğu yasalarla ilgili çalışma yapılacağını söyleyen Erhürman, önleyici çalışmalar için Lefkoşa Surlariçi ve Gazimağusa Maraş’ın pilot bölge olarak belirlendiğini söyledi.

Cezaevi ziyaretinde birçok mahkûmun çok ciddi iddialarıyla karşılaştığını dile getiren Erhürman, Cezaevi Danışma Kurulu’yla ilgili çalışma başlattığını dile getirdi.